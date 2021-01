UFMS abre processo seletivo para pós-graduação com 850 vagas

Oportunidades são para os câmpus de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá e Três Lagoas - (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu processo seletivo para cursos de pós-graduação, ao todo são 850 vagas de mestrado e doutorado. As inscrições terminam no dia 10 de fevereiro.

As oportunidades são para os programas de pós-graduação da Cidade Universitária, em Campo Grande, e dos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá e Três Lagoas

As inscrições podem ser feitas até 10 de fevereiro pelo site posgraduacao.ufms.br

As linhas de pesquisa abrangem as áreas de Administração, Agronomia, Antropologia Social, Biologia Animal, Biologia Vegetal, Biotecnologia, Ciência Animal, Ciência da Computação, Ciência dos Materiais, Ciências do Movimento, Ciências Farmacêuticas, Ciências Veterinárias, Computação Aplicada, Comunicação, Direito, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Educação, Eficiência Energética e Sustentabilidade, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Ensino de Ciências, Estudos Culturais, Estudos de Linguagens, Estudos Fronteiriços, Geografia, Letras, Psicologia, Química, Recursos Naturais, Saúde da Família, Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste e Tecnologias Ambientais.

O objetivo da seleção unificada é beneficiar tanto as pessoas que se inscreverem quanto as coordenações dos cursos. Segundo o chefe da Coordenadoria de Pós-graduação, Além-Mar Bernardes Gonçalves, um período de inscrições único e superior a 30 dias propicia aos candidatos mais tempo para se prepararem para a seleção.

Além disso, este sistema permite que a aplicação das provas de suficiência em língua estrangeira também seja unificada para todos os mestrados e doutorados. Em 2021, as provas de suficiência foram elaboradas pelo Programa de Extensão: Ensino de Línguas da UFMS (Progeli) e serão realizadas no formato remoto.

Clique aqui para acessar cada um dos programas de pós-graduação com vagas abertas;