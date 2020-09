UEMS será sede da XV Jornada Nacional de Linguística e Filologia em novembro

No dia 5 de novembro, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande, realizará a XV Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa.

O evento é coordenado pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e terá participação de diversas universidades de todo o país e será feito em homenagem ao Prof. Dr. José Pereira da Silva (1946-2020), vítima da Covid-19 e grande colaborador do curso de Letras da UEMS Campo Grande.

Com uma diversificada programação, toda de maneira remota, o evento terá comunicações e palestras.

Essa é a oitava vez que a Jornada é realizado na UEMS-CG. Em Campo Grande, a coordenação local é da professora doutoranda Vanderlis Legramante (UFMS / UEMS / NuPeQ), Nataniel Gomes (UEMS / NuPeQ / SELEPROT) Monica Alvarez Gomes (UFMS).

“A XV Jornada Nacional de Linguística e Filologia de Língua Portuguesa é um evento que, além de comemorar o dia Nacional da Língua Portuguesa, que é no dia 5 de novembro, também representa uma oportunidade de divulgação e publicação de pesquisas e de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito acadêmico. Em todas as jornadas realizadas pela UEMS, o resultado foi sempre satisfatório e com muitas contribuições para os estudos linguísticos e filológicos”, destaca Vanderlis Legramante.

Para informações sobre apresentações de trabalhos estão no site do evento: http://www.filologia.org.br/xv_jnlflp/

Assessoria de Comunicação da UEMS

Foto: Arquivo