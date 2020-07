UEMS realiza aula inaugural de Especialização em Segurança Pública e Fronteiras

O curso terá carga horária de 360 horas - (Foto: Arquivo Subcom)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza, nesta sexta-feira (31), a aula inaugural de Especialização em Segurança Pública e Fronteiras. A live, que será transmitida pelo Youtube a partir das 19h30, contará com a presença do secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, que ministrará palestra sobre o tema "Mato Grosso do Sul, suas fronteiras e seu papel no enfrentamento da criminalidade no Brasil". Para conferir a aula, acesse o site https://youtu.be/6KIeiA15Iqo .

Secretário Carlos participa da aula que trata Segurança Pública

É a primeira vez que a especialização é oferecida pela Instituição. O curso de pós-graduação é realizado em cooperação com o Conselho Institucional de Segurança de Dourados (Coised) e é coordenado pelos professores Rogério Turella e Wander Aguiar, da UEMS de Dourados.A especialização é voltada para portadores de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, profissionais da área de Segurança Pública, vinculados ao Coised. O curso terá carga horária de 360 horas.

O Corpo Docente da Especialização é composto de 50% de professores efetivos da UEMS e 50% de instrutores dos órgão de segurança pública vinculados ao Coised. Já o Coised é formado por representantes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Exército Brasileiro, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Agência Penitenciária Estadual de Dourados, Polícia Federal, Guarda Municipal de Dourados, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Rodoviária Estadual, Unidade Regional de Perícias e Identificação, Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) e Corpo de Bombeiros.