UEMS: curso de Turismo promove ECOTUR 2020

O Ecotur curso de Turismo da UEMS 2020 será promovido em dois encontros, em plataforma virtual de estudos, com transmissão pelo YouTube da EaD UEMS nos dias 07 e 08 de dezembro.

Em cooperação mútua, o evento é fruto do trabalho integrado entre as disciplinas de Ecoturismo (Profa. Ma. Alaíde Brum de Mattos), Meio Ambiente e Globalização (Profa. Dra. Marta Regina da Silva Melo), ministradas no Curso de Turismo com ênfase em Empreendedorismo e Políticas Públicas, que concluem as atividades letivas desse ano com o Projeto ACE - ECOTUR CURSO DE TURISMO, ao entender que as respectivas disciplinas apresentaram pontos de culminância metodológica e teórica durante o ano letivo 2020.

A atividade contará com a contribuição de palestrantes convidados: Dr. Heros Augusto Lobo (UFSCAR), Dra. Priscila Varges da Silva (UFMS), Ma. Flavia Neri de Moura (IMASUL), Bruna Barbosa – Especialista em Gestão Ambiental (Secretaria Municipal de Alcinópolis – MS) e a Bacharel em Turismo Lucilene Misae Oliveira Oshiro (Planurb – Campo Grande/MS).

Alaíde Brum e Marta Melo, organizadoras do Evento, destacam que essa integração possibilita uma dinâmica de diálogos construtivos e permite a construção de novos olhares, perspectivas e desafios quanto as Unidades de Conservação (UCs) de Mato Grosso do Sul e sua interface com as atividades ecoturísticas desenvolvidas no estado.

Por fim, a equipe organizadora ressalta que entre os objetivos do projeto, os de maiores relevância para os acadêmicos, estudiosos e pesquisadores são os que oportunizam a discussão sobre o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, permitindo diferenciar as categorias de Unidades de Conservação (UCs) municipais e estaduais, reconhecer e interpretar o potencial de cada uma delas para uso com fins turísticos, em consonância com os critérios de sustentabilidade, do ponto de vista ambiental. Também, reconhecer a importância das políticas públicas para a criação de um modelo de gestão compatível, tanto por parte dos órgãos gestores públicos como privados.

Consulte a programação do ECOTUR:

Assessoria UEMS