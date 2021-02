UEMS abre inscrições para a seleção de professor temporário para curso de Medicina - (Foto: Estadão )

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou Edital para a Seleção de Docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias, para o curso de Medicina, oferecido pela Unidade Universitária de Campo Grande. O prazo de inscrições vai até o dia 12 de março de 2021.

Confira AQUI o Edital.

De acordo com o Edital, a(s) vaga(s) são para a área de Medicina - Médico Generalista - e a titulação exigida para a inscrição e Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). A Seleção constará das seguintes provas: prova didática e prova de títulos.

O professor contratado ficará sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho:

20 (vinte) horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 10 (dez) horas semanais em sala de aula; ou

40 (quarenta) horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais em sala de aula.

Ainda segundo o Edital, o professor contratado ficará sujeito ao Regime Geral da Previdência Social, na forma da Lei nº 8.647/93.

A remuneração dos docentes selecionados será atribuída conforme a titulação apresentada, podendo chegar a R$ 8.698,87 para Doutores. O processo seletivo será válido para o ano letivo de 2021, podendo, no interesse da UEMS, ser prorrogado por mais um ano.

Mais informações sobre a Seleção de Docentes podem ser obtidas pelos e-mails concurso@uems.br ou selecaodocente.proe@uems.br.