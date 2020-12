UE: Comissão libera vacina da Pfizer e BioNTech, após aval de regulador

A Comissão Europeia informou nesta segunda-feira, 21, que concedeu autorização condicional para a distribuição da vacina para o coronavírus desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech - (Foto: Estadão)

A Comissão Europeia informou nesta segunda-feira, 21, que concedeu autorização condicional para a distribuição da vacina para o coronavírus desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech. A medida segue aval da Agência de Medicamentos Europeias (EMA, na sigla em inglês), que hoje cedo emitiu relatório em que atesta a eficácia e a segurança do imunizador.

As primeiras doses devem ser entregues aos países do bloco na próxima sexta-feira, 26, e a previsão é de que a imunização comece no sábado, 27. A União Europeia espera distribuir 200 milhões de doses até setembro de 2021.

"Hoje acrescentamos um capítulo importante a uma história de sucesso europeia. Aprovamos a primeira vacina segura e eficaz contra a covid-19. Mais vacinas virão em breve", afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.