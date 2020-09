TV Brasil alcança um milhão de inscritos no YouTube

A TV Brasil alcançou nesta terça-feira (1º) a marca histórica de 1 milhão de inscritos no YouTube. Em pouco mais de um ano, o canal conseguiu duplicar a sua base de usuários e ampliar os resultados da estratégia multiplataforma da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Além da qualidade do que é oferecido, o aumento no número de inscritos está ligado à dinâmica de rápida disponibilização de novos conteúdos, técnicas de indexação e transmissões ao vivo. Não apenas um repositório de vídeos, a presença da TV Brasil no Youtube é um espaço de diálogo e interação com o público, que tem nessa rede social mais uma maneira de participar ativamente da emissora.

Desde o final do ano passado, as transmissões ao vivo do noticiário Repórter Brasil e do programa Cenário Econômico começaram a ser feitas regularmente, dobrando a média diária de novos espectadores. Neste ano, a atuação foi estendida a outros programas e coletivas de imprensa.

Os vídeos jornalísticos estão entre os mais acessados, em especial as reportagens que oferecem informações sobre serviços. Um exemplo foi a matéria Auxílio emergencial: calendário da 2ª parcela sairá na próxima semana, de 1º de maio, que obteve 1.423.418 visualizações. Até então, o recorde de audiência em uma transmissão ao vivo do canal foi do programa de apuração do segundo turno das Eleições 2018, com quase 650 mil visualizações.

Atualmente, o canal da TV Brasil no Youtube conta com mais de 120 mil vídeos publicados, sendo em média 30 novos conteúdos por dia.

Inscreva-se no canal da TV Brasil no YouTube!