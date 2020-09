TV ALEMS aborda os desafios dos bombeiros no combate às chamas no Pantanal

O programa Se Liga 193 é focado em relatar os desafios enfrentados pelos bombeiros - (Foto: 09.09.2020/Mayke Toscano/Secom-MT)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) celebra, nesta sexta-feira (25), seus 50 anos de atividade no Estado. A TV ALEMS estreia nesta data nova edição do programa Se Liga 193, focado em relatar os desafios enfrentados pelos bombeiros militares no combate às queimadas no Pantanal.

Neste programa, o tenente-coronel Huesley Paulo da Silva destaca os principais desafios enfrentados pelos profissionais, como serem colocados em pontos estratégicos com a ajuda de aeronaves, até a motivação para enfrentar um dos piores cenários já registrados nesse bioma.

Se Liga 193

Produzido em parceria entre a TV ALEMS e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), o Se Liga 193 busca divulgar os serviços prestados pelos bombeiros militares, além de orientar o público em temas como primeiros socorros, prevenção a incêndios e acidentes domésticos. Cada edição possui cinco minutos de duração e pode ser conferida no canal 9 da Claro Net TV ou no Youtube, no canal oficial da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul.