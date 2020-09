Turismo do MS realiza promoção dos destinos, capacitações e tutorial de gastronomia durante Abav Collab

De 27 de setembro a 02 de outubro, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS) participa do evento ABAV Collab - Feira Virtual de Turismo em parceria com o Sebrae-MS e o trade sul-mato-grossense, que fará atendimento a profissionais do setor de várias partes do mundo. Haverá ainda cinco capacitações sobre os destinos do MS, espaços para promoção e divulgação de Pantanal, Bonito-Serra da Bodoquena, Campo Grande e Cerrado Pantanal, além de um tutorial de gastronomia.

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a importância da participação do MS nesta feira de turismo que é a maior das Américas e que, por causa da pandemia de coronavírus, este ano está em formato digital. “A estrutura está muito boa em termos de plataforma e nós estamos indo muito fortes, com vários estandes virtuais para os empresários do trade de MS, que mais uma vez terão a oportunidade de promover e apresentar seus produtos. Vale destacar que durante a feira vamos lançar uma campanha de retomada das atividades voltada para a conscientização do turista. Vamos novamente aproveitar um grande evento para lançar nossas estratégias, nossas campanhas e espero que seja um sucesso, inclusive o feirão de vendas que vai acontecer, momento em que nossas agências poderão realizar bons negócios. Essa é mais uma ótima oportunidade para o turismo do MS poder se posicionar como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, mesmo nesse momento tão difícil que o turismo vem enfrentando. Não posso deixar de falar da participação do Sebrae, que sempre foi um grande parceiro no apoio às ações de promoção e comercialização do turismo do MS”.

ABAV Collab é o primeiro evento de retomada das ações de promoção da Fundtur MS junto com o trade sul-mato-grossense. No evento, que tem um formato novo, a Fundação de Turismo providenciou a melhor visibilidade para o Mato Grosso do Sul, com três estandes para acomodar virtualmente os empresários para que tenham a oportunidade de realizar contatos importantes para a comercialização do destino. Nas capacitações, Mato Grosso do Sul tem representadas todas as suas regiões turísticas, reforçando as que já são consolidadas (Pantanal e Bonito-Serra da Bodoquena) e abrindo portas para as que buscam espaço no mercado (Cerrado Pantanal e Campo Grande), além do Sebrae-MS que falará sobre os protocolos de biossegurança adotados para a retomada segura do turismo em Bonito.

Para a gerente de Mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, Mato Grosso do Sul é um destino tendência por conta de suas próprias características de natureza e baixa concentração de pessoas. “Mas ser tendência não significa sucesso garantido, é preciso aproveitar as oportunidades. Por isso, para participar da ABAV Collab a Fundação de Turismo preparou o lançamento de uma campanha relevante e condizente com esse momento de pandemia, se preocupou em oportunizar contatos para o trade, conhecimento e capacitação para o mercado e mostra que a instituição fez o dever de casa e se adaptou às transformações digitais, conseguindo conectar o evento e outras plataformas como as mídias sociais”, explica.

Os eventos digitais trazem um novo desafio de comunicação, pois tudo deve estar em harmonia em diferentes plataformas. Para colocar o Mato Grosso do Sul em evidência, foi desenvolvida uma comunicação planejada. Seguindo o visual da campanha de retomada do turismo do estado que será lançada no evento, foram desenvolvidas a comunicação visual do estande virtual, a identidade visual para as palestras, além da promoção nas redes sociais com a mesma temática.

Confira as datas e horários das capacitações e do tutorial de gastronomia:

• FUNDTUR

Bonito e Pantanal: dominando destinos tendência e argumentos de vendas para diferentes perfis de públicos

Apresentação: Karla Cavalcanti – Gerente de Mercado

30/09 – 13:30 (SP) – Auditório Collab

• SEBRAE

Bonito Seguro: desenvolvimento e implementação de protocolos de segurança para retomada do turismo em Bonito/Mato Grosso do Sul

Apresentação: Télcio Barboza

01/10 – 13H (SP) – Auditório Collab

• CAMPO GRANDE DESTINATION

Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul – Conheça nossa cidade morena.

Apresentação: Camila Fernandes e Vyvyann Mellânie Freire

Presidente e Diretora Institucional Campo Grande Destination

01/10 – 15h10 (SP) – Auditório ABAV

• IGR CERRADO PANTANAL

Descubra um ecoturismo autêntico e encantador no Mato Grosso do Sul

Apresentação: Beto Roque – Diretor de Marketing da IGR Cerrado Pantanal

02/10 – 13h30 (SP) – Auditório Collab

• VISIT PANTANAL

Conhecendo o Pantanal, seus atrativos e emoções

Apresentação: Lejânia Malheiros – Associada Visit Pantanal

02/10 – 17h50 (SP) – Auditório ABAV

• TUTORIAL DE GASTRONOMIA

Moqueca de pintado, carne de sol, macarrão de comitiva e steak tartare de carne de sol

Chef: Marcílio Galeano

02/10 – 14h50 (SP) – Auditório ABAV

Serviço

• Data: de 27 de setembro a 02 de outubro

• Local: www.abavcollab.com.br

• Sobre: A feira contará com uma programação cheia de capacitações, networking, palestras, ted talks, tutoriais, atrações musicais, stand ups, além de eventos simultâneos promovidos pelas entidades participantes.

https://www.youtube.com/watch?v=DvLAXJDToqM

Texto: Débora Bordin - Fundtur MS