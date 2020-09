Turismo do MS participa de ação online de promoção e treinamentos sobre o destino até 15 de outubro

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS) participa, desde o dia 15 de setembro, do ‘Shopping de Viagens Agaxtur 2020’. O evento, que ocorre em formato digital, acontece até 15 de outubro e foi desenvolvido com o intuito de promover o destino e estabelecer relações comerciais entre os participantes, com atendimento telepresencial, apoio à comercialização e oportunidades de divulgação para agentes de viagem e viajantes.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur MS, as ações virtuais se tornaram uma realidade após as restrições impostas pela pandemia de coronavírus e umas das formas encontradas pela Fundtur MS para continuar o trabalho de aproximação, qualificação e fortalecimento de parcerias para a retomada das atividades. “Participar de ações como “Shopping de Viagens Agaxtur 2020´ é fundamental. A gente continua cumprindo com o papel de apoiar a comercialização, promoção contínua dos nossos destinos para manter sempre o nível de interesse pelos nossos destinos em alta, tanto das agências de viagens quanto dos turistas.

Wendling ressalta que mesmo durante a pandemia essas ações não pararam. “Já fizemos muita qualificação de forma online e essa ação agora vai auxiliar, inclusive, no fomento às vendas de pacotes turísticos de MS em parceria com a operadora. Esperamos que os resultados sejam de curto e médio prazos, já que o feirão tem o objetivo de, além de promover, estimular a comercialização de pacotes. Isso auxilia no fomento do setor nessa retomada de atividades”.

Além das diversas ações nas mídias da operadora (site, e-mail, marketing, mídias sociais, folhetos digitais, lives, ação com influencers, spots de rádio), a Fundtur faz treinamentos sobre os destinos Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena para agentes de viagens durante o evento. Há ainda espaços para eventos, ações culturais, ativações, apresentação de vídeos promocionais para o público participante, reuniões abertas para o grande público ou para uma audiência selecionada.

Aldo Leone Filho, CEO da Agaxtur, diz que Mato Grosso do Sul é um dos grandes destaques do evento. “É um prazer muito grande ter o MS no evento. Bonito, um dos lugares mais lindos desse país, e o Pantanal, juntos com a gente em mais essa edição do Shopping de Viagens, tenho certeza que vai ser um grande sucesso de vendas no Brasil inteiro nessa retomada do turismo”, exalta.

A gerente de Mercado da Fundtur MS, Karla Cavalcanti, explica que esta é a segunda fase na promoção digital após o início da pandemia. “Começamos com treinamentos para manter o destino em evidência institucionalmente, mas agora, com melhor organização dos destinos, normas e protocolos implementados e turistas sinalizando intenção de compras, o mercado do turismo já busca seu retorno. O relacionamento que Mato Grosso do Sul tem construído com o trade emissor permitiu que estivéssemos presentes em ambas as fases, entregando a presença e conteúdo de acordo com o momento”.

Bonito e Pantanal

Localizado em sua maior parte na região Centro-Oeste do Brasil, o Pantanal é a maior área alagável do planeta e abrange os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul possui pousadas e hotéis fazenda que oferecem excelentes serviços de hospedagem, gastronomia, guias locais e atividades como observação de fauna e flora, pesca, cruzeiros fluviais e cavalgadas.

Ao contrário do que possa parecer, as queimadas recentes que vem afetando parte do bioma pantaneiro e causando destruição de grandes áreas de fauna e flora, não afetaram a região de pousadas e hotéis fazenda de Mato Grosso do Sul. A região turística está operando com rígidos protocolos de biossegurança.

A região turística Bonito/Serra da Bodoquena está retomando gradativamente as atividades turísticas desde o mês de julho e também opera com criteriosos protocolos de biossegurança para evitar a disseminação do coronavírus, além do já conhecido comprometimento de interferência mínima na natureza, como uso do voucher único para controle de capacidade de carga, guias de turismo treinados em todos os atrativos, tudo para a redução do impacto ambiental e segurança do turista.

Considerado polo de ecoturismo, o município de Bonito destaca-se como o principal da região e foi eleito por 16 vezes o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil, prêmio da revista especializada Viagem e Turismo. Destino de ecoturismo e turismo de aventura, as principais atrações são as paisagens naturais, as flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas, propícias para esportes de aventura.

