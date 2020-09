Turine permanece por mais quatro anos à frente da reitoria da UFMS

Marcelo Turine fica até 2024 - (Foto: Divulgação)

Marcelo Turine foi nomeado como o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para o mandato de 2020 a 2024. A decisão de nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem (23).

A chapa vencedora foi formada pelos professores Marcelo Turine (reitor) da Faculdade de Computação (Facom/UFMS) e Camila Itavo (vice-reitora) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez/UFMS), e ficou em primeiro lugar tanto na consulta à comunidade universitária quanto na lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário ao MEC. Na consulta, foi a mais votada nos três segmentos (estudantes, técnicos e docentes). A chapa foi reeleita para o novo mandato que se inicia em 26 de outubro de 2020 e finda em 24 de outubro de 2024.

“Recebemos com muita honra e alegria a nomeação. Gratidão ao presidente da República Jair Bolsonaro e ao nosso Ministro da Educação, Milton Ribeiro, pela confiança na gestão de uma das 69 Universidades Federais do Brasil. Fomos reeleitos pela Comunidade Universitária em 1º lugar. Reforçamos nosso compromisso com Mato Grosso do Sul e com o Brasil de ser referência no ensino, na pesquisa, na extensão e inovação, sempre para atingir um ensino público, gratuito, de qualidade e inclusivo”, afirmou o reitor.

Os projetos estratégicos para a próxima gestão compreendem a continuidade do fortalecimento da UFMS com mais parcerias, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento competitivo do Estado de Mato Grosso do Sul; melhorias nos indicadores de qualidade de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação, Governança e Empreendedorismo; crescimento nos rankings nacionais e internacionais; simplificação, desburocratização e transparência de processos, além do combate incessante à fraude e corrupção para o uso correto dos recursos públicos.