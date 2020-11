Turine apresenta nova equipe de líderes da UFMS para a gestão 2020-2024

A nova gestão da UFMS - (Foto: Divulgação)

O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine apresentou na última sexta-feira (6), a nova equipe de líderes para a gestão 2020-2024.

A equipe de transição está trabalhando com sugestões de alterações na estrutura administrativa para contemplar os objetivos estratégicos e as ações do Programa de Trabalho aprovado pela comunidade universitária para a nova gestão do reitor Marcelo Turine.

“É natural nesse momento de transição que alguns dos nossos líderes busquem outros desafios profissionais. Avaliamos cada situação, conversamos e ficamos felizes com a postura e a disposição de todos na construção de uma UFMS melhor”, explicou o reitor. “Temos grandes desafios pela frente, e os novos profissionais abaixo escolhidos pela qualidade técnica e competência formam o time de liderança da UFMS coesa e alinhada”, explica Turine.

Confira a nova gestão:

Vice-Reitoria: Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan): Dulce Maria Tristão

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd): Cristiano Costa Argemon Vieira

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes): Albert Schiavetto

Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi): Augusto César Portella Malheiros

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes (Proece): Marcelo Fernandes

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep): Lívia Gaigher Bosio Campello

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp): Maria Ligia Macedo

Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom): Rose Mara Pinheiro

Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic): Luciano Gonda

Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais (Aginova): Saulo Gomes Moreira

Secretaria Especial de Educação a Distância (Sead): Hércules da Costa Sandim

Secretaria Especial de Avaliação Institucional (Seavi): Caroline Pauletto Spanhol Finocchio

Auditoria Interna: Andréia Costa Maldonado

Corregedoria: Kleber Watanabe Cunha Martins

Ouvidoria: Fernando Lopes Nogueira

O reitor presidirá a cerimônia de posse do reitor, da vice-reitora, além dos pró-reitores, diretores de agências e secretários especiais para a nova gestão. A nova estrutura administrativa da UFMS será publicada até o dia 1/12/2020 no Diário Oficial da União.

“Desejamos sucesso a toda equipe de gestão, boas-vindas aos novos líderes da nossa UFMS e agradecemos de todo o coração aos gestores Ana Rita Barbieri, Ruy Caetano Correa Filho, Nalvo Franco de Almeida Junior, José Carlos Crisóstomo e Jacyara de Souza, pelo brilhante trabalho que fizeram à frente das suas unidades na gestão da UFMS no período 2016-2020. Estamos seguros que continuaremos juntos em prol da nossa UFMS”, finalizou Marcelo Turine.