TSE firma parceria para o combate às fake news no período eleitoral

Agências como a Checamos, da AFP, Lupa e Aos Fatos estão participando - (Foto: Reuters)

Foi criada no dia 1º de outubro uma força-tarefa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tem como objetivo alertar os eleitores sobre os danos causados pelas fake news nas diversas plataformas da internet. A iniciativa é uma parceria de nove agências de checagem de informações que irão divulgar conteúdos verificados.

As notícias com validação dos serviços de checagens estão sendo publicadas no site “Fato ou Boato”, do TSE. Agências como a Checamos, da AFP, Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Estadão Verifica, Fato ou Fake e UOL Confere estão imbuídas na missão de esclarecer os acontecimentos para o leitor, de modo que o mesmo não tome decisões equivocadas nas eleições 2020 através de notícias falsas.

Fato ou Boato

A página Fato ou Boato fomenta a circulação de conteúdos verídicos e estimula a verificação por meio da divulgação de notícias checadas, recomendações e conteúdos educativos. Essa iniciativa integra o Programa de Enfrentamento à Desinformação nas Eleições 2020, que atualmente mobiliza mais de 50 instituições, entre partidos políticos e entidades públicas e privadas, para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação relacionada à democracia.

Desde setembro, a página Fato ou Boato é a plataforma do projeto Coalizão para Checagem – Eleições 2020, do TSE, e estabelece uma rede nacional de verificação de informações relativas ao processo eleitoral.