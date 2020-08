Donald Trump, presidente norte-americano - (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou os 1.276 delegados necessários para ser o candidato do Partido Republicano às eleições à Casa Branca no dia 3 de novembro, em convenção que ocorre agora em Charlotte, na Carolina do Norte.

O vice-presidente do país, Mike Pence, será novamente seu companheiro de chapa no pleito deste ano.