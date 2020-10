Trump promete liberação de remédios para covid e diz que China pagará alto preço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tornará medicamentos para covid-19 disponíveis imediatamente e sem custo. Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Twitter, voltado para idosos, ele prometeu assinar uma autorização para uso de emergência. "Quero que vocês recebam o mesmo cuidado que eu recebi", disse Trump, em referência as dias em que ficou internado no hospital Walter Reed após ter contraído o coronavírus.

"Eu fui para o hospital há uma semana e estava muito doente, mas tomei os medicamentos e foi incrível", declarou o republicano. Ele também criticou a China, voltando a acusar o país asiático pela disseminação da covid-19, e disse que Pequim "pagará um alto preço pelo que fez ao mundo".