Trump promete 100 milhões de doses de vacina para coronavírus até o fim do ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: Agência Brasil)

Em comício na cidade de Allentown, Pensilvânia, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que irá entregar 100 milhões de doses de uma vacina "segura" contra a covid-19 até o fim de 2020. Para Trump, o seu governo foi o que melhor lidou com a pandemia do novo coronavírus em todo o mundo.

Os Estados Unidos lideram o número de casos e mortos pelo vírus, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Trump voltou a defender a ideia de que os EUA passam por uma recuperação em V, após a recessão causada pela crise sanitária. "Nós vamos superar o vírus e emergir da crise melhores, mais fortes e mais unidos", disse a apoiadores.

Segundo o republicano, se o candidato democrata Joe Biden for eleito, a entrega da vacina será atrasada e a pandemia propositalmente prolongada. "Com Biden, teremos as maiores recessões dos EUA desde 1929", disse Trump em referência à Grande Depressão americana.

Trump também afirmou que Biden irá "erradicar a indústria de petróleo da Pensilvânia" com a transição energética proposta pelo democrata.

Biden defende a substituição gradual da produção de energia por meio de combustíveis fósseis nos EUA para fontes renováveis. A campanha do presidente americano tem explorado esse ponto nos últimos dias, com o objetivo de converter votos de trabalhadores que dependem economicamente da produção de petróleo.