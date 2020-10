Trump não tem sintomas e sinais vitais seguem estáveis, diz médico

Médico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Sean Conley divulgou comunicado neta terça-feira, 6, sobre o estado de saúde do líder, que está com covid-19. Segundo Conley, houve nesta manhã um encontro entre Trump e a equipe médica e o presidente não apresentava sintomas. "Os sinais vitais e o exame físico seguem estáveis, com um nível de oxigenação ambulatorial de 95% a 97%", diz o comunicado.

O médico diz que Trump teve uma noite "repousante" na Casa Branca, após voltar do hospital. "No geral ele continua a se sair extremamente bem", afirma Conley, que promete mais atualizações sobre o paciente assim que surgirem novas notícias.