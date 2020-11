Trump diz que venceu Pensilvânia e Geórgia; Twitter alerta para conteúdo enganoso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em sua conta oficial no Twitter que sua campanha à reeleição declara vitória na Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte, embora a apuração dos votos da eleição presidencial nesses estados não tenha terminado ainda.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....