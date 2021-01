Trump dá perdão presidencial a ex-assessor Steve Bannon

GERAL Força-tarefa cobra providências de Pazuello e Barbalho sobre colapso no Pará

GERAL Profissionais de saúde são vacinados no Rio

GERAL PSOL cobra Pazuello sobre os estoques de oxigênio, seringas e agulhas no País

POLÍTICA Pedido coletivo de impeachment vai incluir colapso por falta de oxigênio no Pará

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados