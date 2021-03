Troca de estação deixará tempo instável em Mato Grosso do Sul

A semana de transição do verão para o outono será de tempo instável em Mato Grosso do Sul - (Foto: Monica Alves)

A semana de transição do verão para o outono será de tempo instável em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (15) as pancadas de chuva devem se concentrar nas áreas norte e nordeste. Mas a partir de terça-feira (16) as áreas de instabilidades se espalham por todo o Estado trazendo chuvas mais significativas. Conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os acumulados esperados para esta semana podem variar entre 50 a 80 milímetros.

Nesta segunda a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva na parte centro-norte, e tempo firme na parte sudoeste e sul. A umidade relativa do ar pode variar entre 95% a 35%, e o vento estará fraco a moderado em todo Estado.

As temperaturas poderão variar entre de 18°C a 36°C no Estado e na capital, mínima de 23°C e máxima de 32°C.