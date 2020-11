Três pessoas morrem após desmoronamento de falésia na praia da Pipa, no RN

Falésia desmorona na praia da Pipa - ( Foto: Estadão/YouTube/Reprodução )

Um casal e uma criança morreram soterrados após um trecho de falésia desmoronar sobre eles na Baía dos Golfinhos, uma das mais famosas do distrito da praia da Pipa, litoral sul do Rio Grande do Norte. O acidente ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 17. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar estão no local.

As vítimas, conforme relatos de moradores da praia aos policiais e bombeiros militares que atenderam a ocorrência, moravam próximo do local. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros disse que a família é de Jundiaí, no interior paulista, e morava há dois anos na praia da Pipa. O porta-voz da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tenente-coronel Eduardo Franco, informou que as vítimas estavam no trecho da praia e não em cima da falésia.

Também não há informações de que o desmoronamento tenha sido causado por pessoas que estivessem em cima da falésia, pois elas também teriam caído, segundo o oficial. O delegado de Polícia Civil da Praia da Pipa está a caminho do local do acidente para apurar mais informações sobre as causas dessa fatalidade e analisar a abertura de um Inquérito Policial.

Os bombeiros trabalham na remoção das pedras e areia no local do acidente com a ajuda de moradores da região. Peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) foram encaminhados para a praia para efetuar a remoção e possível identificação dos corpos.

A base dessa falésia fica na Baía dos Golfinhos, na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul, a cerca de 84 quilômetros da capital Natal, no Rio Grande do Norte.