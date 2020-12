Três Lagoas, município em constante e rápido crescimento com muitos investimentos em saneamento

Super-reservatório é enterrado e fica no Sistema de Água Santa Luzia em Três Lagoas - (Foto: Acom/Sanesul)

O crescimento populacional, acompanhado do desenvolvimento econômico, faz de Três Lagoas um município repleto de desafios. Um deles está na área de saneamento.

Juntos, Governo Estadual e Sanesul investem de forma consistente no setor de abastecimento de água tratada, bem como no esgotamento sanitário: apenas na atual gestão estadual são R$ 153,9 milhões de reais.

Neste momento, há R$ 71,4 milhões sendo aplicados na execução de obras.

Telemetria

Com reservatórios apoiados, elevados e enterrados, e uma grande capacidade de armazenamento (em torno de 11,7 milhões de litros de água tratada) o sistema de abastecimento de água de Três Lagoas é um dos mais complexos operados pela Sanesul.

Com 30 poços em atividade (22 são monitorados pela telemetria) e uma capacidade de produção de 2,7 milhões de litros por hora, a rede de abastecimento chega a mais de 60 bairros de Três Lagoas.

Com ajuda da tecnologia, via computadores e um programa desenvolvido especialmente para acompanhar todo o processo de captação, tratamento, reservação e distribuição de água tratada, a telemetria faz todo o controle do sistema de abastecimento da cidade.

Super-reservatório

Umas das maiores obras iniciadas em 2019 foi concluída em Julho deste ano na cidade de Três Lagoas. A Sanesul construiu um super-reservatório com capacidade de armazenar até 4 milhões de litros de água tratada para a distribuição.

ESGOTAMENTO SANITARIO

Em Três Lagoas, a Sanesul está ampliando o Sistema de Esgotamento Sanitário – SES.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá passa por ampliação da capacidade em 70 litros por segundo.

Já a ETE Souza Dias é nova e está sendo construída com capacidade de tratamento inicial em 100 litros de esgoto bruto por segundo.

Atualmente, a Sanesul está implantando cerca de 300 km de rede coletora de esgoto, 14 mil ligações domiciliares, elevatórias, um grande canteiro de obras para infraestrutura de saneamento.

Bairros novos estão recebendo a rede de esgoto antes do asfalto, como o Jardim dos Ipês e Jardim Karandá, com um grande número de moradores.

O Sistema de esgotamento de Três Lagoas possui a maior ETE da Sanesul - a Estação de Tratamento de Esgoto Planalto, localizada no bairro Planalto em Três Lagoas, é a unidade com maior capacidade de tratamento em operação pela Sanesul. Inicialmente projetada para tratar uma vazão de 100 litros de esgoto bruto por segundo, recentemente passou por uma ampliação para operar o dobro, ou seja, uma vazão de 200 l/s.