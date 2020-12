Trem do samba completa 25 anos em formato virtual

Marcado por muita aglomeração e zero distanciamento nos vagões da linha férrea que liga o subúrbio do Rio de Janeiro à Central do Brasil, o Trem do Samba chega ao 25° aniversário em formato virtual, para evitar a transmissão do novo coronavírus. O evento marca a passagem do Dia do Samba, comemorado hoje (2), com uma transmissão ao vivo marcada para as 19h nos perfis do Trem do Samba e da Fitamarela no YouTube e no Facebook.

Considerada tradicional no Rio de Janeiro, a festa costumava celebrar o samba nos vagões da SuperVia que percorrem o mesmo caminho que o lendário sambista Paulo da Portela, entre o centro do Rio e o bairro de Oswaldo Cruz.



Neste ano, a celebração será transmitida a partir da Quadra da Portela, na zona norte do Rio, e contará com a presença de representantes da Velha Guarda da Portela, da Mangueira, do Império Serrano e da Vila Isabel.



Entre as atrações da live, estão Marquinhos de Oswaldo Cruz, Jorge Aragão, Monarco, Nelson Sargento, Noca da Portela, Marquinhos Diniz, Marlon Sete, Tia Surica e Zé Luiz do Império. Como convidados especiais, marcarão presença virtual Gilsinho (intérprete da Portela); Nilo Sério (mestre de bateria da Portela); Nilce Fran (coordenadora de passistas da Portela) Jeronimo da Portela (baluarte) e Selminha Sorriso (porta-bandeira da Beija Flor).



Durante a transmissão ao vivo, serão arrecadadas doações para o Projeto Mesa Brasil Sesc, banco de alimentos que atende mais de 1 milhão de pessoas por ano.