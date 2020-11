TRE-MS orienta sobre alterações nos locais de votação no MS

Site e aplicativo para smartphones possibilitam a consulta dos locais de votação - (Foto: Reprodução/EBC)

A Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul divulgou hoje (10) que alguns locais de votação em Campo Grande e no interior do Estado foram alterados. A medida vale para o 1º turno das eleições municipais que acontecem no próximo domingo (15).

Segundo o anúncio, a ação de modificação das zonas eleitorais foi tomada para que os eleitores possam ter maior comodidade na hora de votar. Portanto, a orientação deixada pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) é que antes de sair de casa, o recomendável é que seja feita a consulta prévia aos sistemas eleitorais para certificação do local de votação.

A confirmação do endereço pelo eleitor pode ser realizada pelo site do Tribunal, clicando aqui. Poucos dados como CPF, data de nascimento e nome da mãe podem ser inseridos para a checagem das informações. O processo também pode ser feito através do aplicativo e-Título.