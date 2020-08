Transferência de posse da Cinemateca foi concluída, afirma ministério

O Ministério do Turismo informou hoje (7) que o processo de transferência de posse da Cinemateca Brasileira para a União foi concluído nesta sexta-feira com a “entrega das chaves” da gestora da instituição. A Cinemateca estava sob administração da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp). Segundo nota do ministério, a pasta já viabilizou contratos que garantem a continuidade da prestação de serviços fundamentais para o funcionamento da Cinemateca.

“O Ministério do Turismo informa que a entrega das chaves da Cinemateca Brasileira ocorreu na manhã desta sexta-feira (7) encerrando o processo de transferência de posse para a União. Com o compromisso de resguardar a continuidade dos serviços e a segurança do patrimônio cultural preservado pela Cinemateca, a Pasta já viabilizou uma série de contratos que garantem a continuidade da prestação de serviços fundamentais para o trabalho desenvolvido pela instituição”, diz o texto da nota.

Segundo o ministério do Turismo, já foram viabilizados os contratos para os serviços especializados na área de vigilância e segurança física e patrimonial desarmada; prevenção e combate a incêndio, evacuação de área e à prestação de primeiros socorros para proteção à vida e ao patrimônio, por meio de bombeiro civil - brigada de incêndio; e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, refrigeração, supervisão e controles.

De acordo com a pasta, também já foram providenciados os contratos para os serviços de manutenção preventiva e curativa de controle de pragas urbanas; serviços continuados de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens móveis e imóveis, serviços de jardinagem e limpeza de vidros e fachadas externas; e manutenção preventiva, corretiva, conservação predial e arquitetônica.

Ainda foram viabilizados os contratos de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores; fornecimento e distribuição de energia elétrica; e serviços continuados de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário.​