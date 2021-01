Trabalhadores da Energisa/MS realizam manifestação para denunciar descaso da empresa

A manifestação aconteceu hoje (28) - (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (28), os trabalhadores da Energisa/MS realizaram um ato para denunciar o descaso da empresa durante a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021. O movimento foi organizado pelo Sinergia-MS.

A ação começou às 5h da manhã, nas subestações Almoxarifado (CGA) e Cuiabá (CGB). Por volta das 7 horas, o ato foi realizado no Centro Operacional da Energisa, em Campo Grande, com faixas e abordagem aos trabalhadores. Em seguida, os eletricitários reuniram-se na entrada da unidade.

"A última proposta de ACT da Energisa foi reprovada pela categoria. Uma nova reunião foi realizada agora em janeiro e a empresa insiste em manter o que os trabalhadores já recusaram. Não aceitaremos alteração no banco de horas, já concordamos em discutir isso no próximo acordo, e agora queremos uma nova proposta", ressalta o presidente do Sinergia/MS, Elvio Vargas.

Também foram realizadas ações nas cidades do interior. O movimento é uma forma de mostrar a indignação dos trabalhadores com o andamento das negociações do acordo. "A categoria está revoltada, está insatisfeita com a postura da empresa, e está mobilizada com o sindicato", afirma Elvio Vargas.

A campanha salarial foi lançada em outubro, com o mote "Com esforço da categoria, Energisa lucrou na pandemia". Só nos primeiros nove meses de 2020, a concessionária registrou lucro de R$ 245,1 milhões, o que representa aumento de 5,8% em relação ao mesmo período de 2019. Mesmo assim, a empresa não aceita a reivindicação da categoria de ganho real e ainda quer alterar direitos já garantidos pelos eletricitários.

"Todo o lucro que a empresa teve foi resultado do esforço do pessoal de campo, que se expôs durante a pandemia, trabalhando à noite, de dia, levando conforto da melhor forma possível para o cliente e, na hora da retribuição, a empresa não enxerga isso. Ela quer retirar o direito e quer que o trabalhador fique calado. Nosso serviço é árduo, é cansativo. Então, a gente vai para a discussão, para o debate, a empresa querendo ou não", afirma o diretor do Sinergia-MS, Isaque Machado.

Caso a empresa não avance nas negociações, o sindicato vai convocar assembleia para avaliação da possibilidade de greve.

Negociações - A última rodada de negociação ocorreu no dia 19 de janeiro. "Até agora, não houve manifestação da empresa sobre uma nova proposta ou data para continuar as negociações. Os eletricitários exigem respeito. A empresa lucrou por causa da dedicação, da competência, de toda a categoria, e agora deveria reconhecer isso atendendo às nossas reivindicações", cobra Elvio Vargas.

A data base dos eletricitários é 1º de novembro. Os trabalhadores já recusaram duas propostas da empresa. A primeira proposta previa a reposição da inflação parcelada em duas vezes, sem efeitos retroativos. A segunda previa alteração na compensação do banco de horas e reposição da inflação em parcela única.