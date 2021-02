TJMS recebe prêmio nacional pela eficiência na conciliação

O Tribunal de Justiça de MS recebeu a honraria em razão da realização do maior número de acordos na XV Semana Nacional da Conciliação, realizada de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020 - (Foto: Divulgação)

O Conselho Nacional de Justiça entregou, na tarde desta terça-feira (9), a premiação da 11ª edição do Prêmio Conciliar é Legal e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebeu Menção Honrosa no Eixo de Produtividade. O evento foi realizado por meio de plataforma eletrônica, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no Youtube.

O Tribunal de Justiça de MS recebeu a honraria em razão da realização do maior número de acordos na XV Semana Nacional da Conciliação, realizada de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020, em relação ao total de sentenças e decisões terminativas de processo passíveis de acordo nos doze meses anteriores ao mês de realização do evento. A ação em MS foi de responsabilidade do coordenador de Conciliação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Vladimir Abreu da Silva, e do juiz Cezar Luiz Miozzo.

O presidente do CNJ, Ministro Luiz Fux, enviou ofício ao presidente do TJMS, desembargador Carlos Eduardo Contar, cumprimentando magistrados, servidores e colaboradores envolvidos no movimento pela conciliação que contribui sobremaneira para a resolução de conflitos e promoção da paz social.

Ressalte-se que o Prêmio Conciliar É Legal reconhece práticas de sucesso de conciliação pelos tribunais de todo o país, estimulando a criatividade e disseminando a cultura. Por isso, o prêmio homenageia tribunais, magistrados, servidores do Poder Judiciário, instrutores de mediação e conciliação, instituições de ensino, professores, estudantes, advogados, usuários, empresas ou qualquer ente privado, que apresentem práticas de forma a contribuir para a solução consensual de conflitos.

Os prêmios foram entregues durante a 324ª sessão ordinária de trabalho do CNJ, a primeira realizada em 2021.