Terraplanagem abre caminho para abertura do terceiro acesso para a UCDB

Máquinas trabalhando - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

Com a conclusão da limpeza do traçado, foi iniciada a terraplanagem nos 820 metros finais da Rua Marechal Câmara, entre as ruas São Basílio e São Maximiliano, via que servirá de terceiro acesso para a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Atualmente o acesso à instituição, onde estudam mais de 10 mil alunos, é feito pela Avenida Tamandaré e Rua Cardeal Arco Verde.

Para abrir o traçado foi necessário realocar as redes de esgoto e energia elétrica e parte do cercamento de uma área. Ainda neste mês será feita a base, imprimação e asfalto deste trecho onde foram colocadas galerias celulares para servir de travessia sobre o Córrego Seminário.

O projeto contempla 100 metros de asfalto que conclui a pavimentação da Rua São Faustino. Esta rua começa no final da Marechal Câmara, margeia o campus da Universidade, se estende até a Avenida Tamandaré e foi recapeada há 3 anos.

Segundo técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), como é uma rua estreita (7,5 metros de largura ) a Marechal Câmara deve ser usada principalmente para chegar à UCDB por quem mora nesta região do Jardim Seminário .

Em 2017, quando houve a retomada as obras do Seminário Etapa A, foi concluída a travessia sobre o Córrego Seminário e asfaltado o trecho entre a Tenente Lira e São Basílio e parte da São Justino. A obra parou porque a empreiteira vencedora da licitação (feita em 2014) pediu rescisão de contrato.

Nesta última etapa do Seminário Etapa A, será recapeado um trecho de 700 metros da Avenida Tamandaré (entre a Presidente Roosevelt e a Rua Lateral) que ainda não recebeu novo pavimento. O restante da avenida, desde a Julio de Castilho, foi recapeado ano passado.

Também serão recapeadas as ruas do Seminário e a Avenida Padre João Falco. Vão receber asfalto as ruas Theodomiro Serra, Seriema, Araras, Luisa Ribeiro, Bem Te Vi; Doutor Laureano 2 de Outubro.