Terminam amanhã inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Terminam amanhã (29) as inscrições para o processo seletivo do concurso da Prefeitura de Campo Grande aberto da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). Foram 18 vagas com salário de até R$ 5,2 mil.

Foram três vagas de engenheiro eletricista com salário de R$ 5,2 mil, três de desenhista, projetista com salário de R$ 4 mil, duas de gestor orçamentista com salário de R$ 4 mil, quatro de eletricista com salário de R$ 2,5 mil, duas para técnicos de operações com salário de R$ 1,4 mil, e quatro vagas de auxiliar de manutenção com salário de R$ 1.045.

As inscrições são gratuitas e terminam na terça-feira (29) e podem ser feitas neste site.