Termina a cerimônia nos EUA; Biden e Kamala devem chegar à Casa Branca às 17h15

Joe Biden e Kamala Harris chegam ao Capitólio para a cerimônia de posse - (Foto: CNN Brasil)

Terminou no período da tarde desta quarta-feira, 20, a cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente, respectivamente, dos Estados Unidos. Os dois agora se preparam para uma caminhada ao redor do Capitólio - desta vez sem a tradicional participação de apoiadores, por conta da pandemia - junto a membros do exército, em um gesto que celebra a transição de poder, nos ritos do país.

A dupla empossada deve chegar à Casa Branca, pela primeira vez como líderes, por volta das 17h15 de Brasília, segundo a equipe de comunicação do democrata, com escolta policial.

O evento de posse contou com a presença de autoridades dos três poderes de governo, do agora ex-vice-presidente Mike Pence e de três ex-presidentes: Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, acompanhados de seus esposas.

O agora ex-presidente Donald Trump não quis participar.