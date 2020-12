Terenos inaugura Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças vítimas de violência

A Delegacia de Polícia Civil de Terenos agora conta com uma sala exclusiva para atendimento humanizado voltado crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica e sexual.

Inaugurada nesta quarta-feira (9) no município, a Sala Lilás tem como principal característica o acolhimento exclusivo dessas vítimas de violência num espaço aconchegante. A proposta oferece atendimento especial como forma de ajudar as vítimas a se sentirem mais à vontade para falar sobre a violência sofrida, além de protegê-los de eventuais constrangimentos e novas agressões.

A Sala Lilás de Terenos está equipada com brinquedos e livros, e além dos serviços convencionais prestados pela Polícia Civil, a unidade oferece atendimentos de psicólogas e assistentes sociais, por meio de parceria firmada entre Estado e Município.

Conforme a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, esta é a quinta unidade de acolhimento instalada no Estado. Na próxima sexta-feira (11) será a vez de Bonito inaugurar a sexta Sala Lilás do Estado.

A expectativa do Governo do Estado, segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, é instalar "20 unidades viabilizadas com recursos próprios do governo e também grupo de emendas parlamentares reforçando a parceria com a Assembleia e a convergência de esforços nessa luta”.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Angelica Fontanari, PCMS