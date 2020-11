Terceiro setor é pauta de evento on-line da Sedhast

As estratégias para o terceiro setor no período de pandemia está dentre as pautas que serão abordadas durante o ‘II Fórum Estadual do Terceiro Setor’ realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), na quinta-feira (19), a partir das 14h30. O evento contará com transmissão ao vivo pela página da Sedhast no Facebook.

O terceiro setor consiste em um amplo e diversificado conjunto de instituições como fundações, associações comunitárias, entidades filantrópicas entre outras. O terceiro setor recebe esse nome, pois faz menção a uma linha após os governos (municipais, estaduais ou federal), e empresas do setor privado.

O evento é organizado pela Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH), via Coordenadoria de Apoio e Orientação às Organizações da Sociedade Civil (Caosc). A ação visa ainda reunir instituições para que as mesmas divulguem iniciativas que apoiem as ações desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) no Estado de Mato Grosso do Sul.

O fórum contará com a participação da secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre; Ana Lúcia Américo, superintendente da Política de Direitos Humanos; Gustavo Mujica de Kamis, diretor-executivo do Instituto Mentes Brilhantes; Mário de Freitas, coordenador do Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA); Marcos Henrique Marques, diretor-executivo da Fundação Manuel de Barros; Patrícia Souza dos Santos, coordenadora de Apoio e Orientação às Organizações da Sociedade Civil, e de representantes da Energisa e do Sebrae.

Na Sedhast as OSC’s são atendidas na Superintendência da Política de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Apoio às Organizações da Sociedade Civil (Caosc). Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelos telefones (67) 3318-4178 e 4199.

Leomar Alves Rosa, Sedhast

Foto: reprodução