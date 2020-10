Terça-feira de tempo instável e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul 

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta terça (20) indica céu nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões do Estado.

Os índices de umidade relativa do ar seguem elevados, com variação de 60% a 95% ao longo do dia. Vento com intensidade fraca a moderada com possibilidade de rajadas em todas as áreas.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul permanecem agradáveis com variação estimada entre 20°C a 34°C e na Capital a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 30°C.

Desde domingo (18) Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta terça-feira (20) o aviso segue laranja que representa perigo para chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 10 quilômetros por hora, e queda de granizo.

Entre os cuidados recomendados à população estão: não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, evitar pontos de alagamentos, acender os faróis e redobrar atenção no trânsito, caso seja possível, desligar aparelhos elétricos da tomada, e não subir em telhados.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro