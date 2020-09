Terça-feira de sol entre nuvens e máxima de 35°C no Estado 

As condições de tempo para esta terça-feira (8) serão de céu nublado a parcialmente nublado em grande parte do Estado. Névoa seca ao amanhecer, e não há previsão de chuva.

A umidade do ar estará alta durante a madrugada e manhã, mas cai consideravelmente durante a tarde, os índices podem variar entre 90% a 10%, considerado estado de emergência a saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nestas condições a recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, fazer refeições leves, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exposição ao sol.

As temperaturas neste dia podem variar entre 17°C a 35°C, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Confira as mínimas e máximas estimadas para algumas cidades do Estado segundo o Climatempo.

Campo Grande: 20°C a 35°C

Dourados: 17°C a 30°C

Três Lagoas: 21°C a 39°C

Corumbá: 20°C a 32°C

Mireli Obando, Subcom

Foto: Mônica Alves