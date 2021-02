Terça-feira chuvosa em Campo Grande pode ser sinal de clima ameno para os próximos dias

Para esta terça-feira de Carnaval, a previsão é de que o tempo fique o dia todo chuvoso - (Foto: Divulgação)

Com a forte chuva em Campo Grande e outras cidades de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (16), o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), divulgou que a previsão é que o índice de chuva diminua em grande parte do Estado até o dia 24. Só nas últimas 24h o índice de chuva chegou a 30 milímetros em Campo Grande, conforme estação meteorológica do Inmet, favorecendo a qualidade do clima para os próximos dias. Para esta terça-feira de Carnaval, a previsão é de que o tempo fique o dia todo chuvoso.

A expectativa é que tenha mais dias de sol entre nuvens e pancadas de chuvas isoladas à tarde. Os modelos mostram um acumulado de chuva mais significativo na parte noroeste, norte e nordeste do Estado em até 60 milímetros, as demais áreas se esperam até 10 milímetros.

Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o esperado de chuva para Estado durante o mês de fevereiro varia entre 150 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nos setores norte e nordeste do Estado. O mapa de anomalia de precipitação calculada pelo Inmet, mostra que as chuvas poderão se encontrar acima da média esperada para o mês em todo o Estado. A região do bolsão promete ser a mais chuvosa.

O Inmet já divulgou um alerta laranja para chuvas intensas a Campo Grande e outras 48 cidades do Estado: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão Do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Figueirão, Guia Lopes Da Laguna, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Terenos e Três Lagoas.