Temporal provoca alagamentos em Uberlândia, no triângulo mineiro

Uma chuva forte que caiu no início da noite de hoje (8) em Uberlândia (MG), localizada no Triângulo Mineiro, deixou a cidade com vários pontos de alagamento. O bairro Santa Mônica e o centro foram os locais mais atingidos. Motoristas ficaram com os carros parados por causa das inundações em vias públicas e alguns veículos foram levados pela correnteza. Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender as ocorrências.

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um alerta e confirmou que a cidade está em alerta amarelo devido à previsão de fortes chuvas. No caso de situações de emergência, os moradores devem ligar para os Bombeiros (193), PM (190) ou para o próprio órgão (199). No sábado (5), a cidade também foi atingida por um temporal.

A Defesa Civil também recomenda que as pessoas evitem trafegar em vias alagadas e aguardem o fim das chuvas em local seguro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta semana, os moradores dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro devem esperar fortes chuvas. O instituto explica que os temporais ocorrem devido à zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) - fenômeno caracterizado pelo acúmulo de nuvens - entre as regiões Norte e Sudeste. A previsão é de temporais acompanhados de granizo e rajadas de vento.