Temporal com ventos fortes causa estragos na Capital

Houve falta de luz em vários bairros, além da queda de arvores em vários bairros da capital. - (Foto: Marcos Maluf/Campo Grande News)

A chuva que chegou na noite de ontem (15) com fortes rajadas de vento e relâmpagos, causou estragos em vários bairros de Campo Grande. Os ventos chegaram a 54 km por hora.

Houve falta de luz em vários bairros, causados por problemas na rede elétrica, como no bairro Tarsila do Amaral e no Maria Aparecida Pedrossian. Além da falta de luz, na Avenida José Nogueira Vieira, os galhos que caíram durante a tempestade deixaram a rua interditada. Ocorreu também, quedas de árvores e placas de publicidade em demais pontos da Capital.

O clima de hoje (16) é de sol com muitas nuvens durante o dia, podendo ocorrer chuva a qualquer hora, e a temperatura é de mínima 19° e máxima de 28° graus. A umidade é de mínima 35° e máxima de 74°.