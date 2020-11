Temporada de furacões 2020 supera registro histórico de 2005

A temporada de furacões de 2020, que se encerra oficialmente nesta segunda-feira, bateu números históricos, superando 2005, quando mais fenômenos naturais desse tipo foram observados desde que se tem registro. O ano de 2020 já enfrentou 30 tempestades formadas ao longo da bacia do Atlântico. Em 2005 foram 28 tempestades.

A temporada, que vai oficialmente de 1º de junho a 30 de novembro, estabeleceu um ritmo recorde de fenômenos naturais, terminando com o furacão Iota, a primeira tempestade de categoria 5 da temporada. Foram registrados estragos nas áreas rurais e urbanas, e bilhões de dólares perdidos.

Este ano, também entrou para a história dos desastres que mais provocaram estragos em lavouras, danos materiais e custaram bilhões de dólares, de acordo com uma lista mantida pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês).

O furacão Laura, que atingiu a Louisiana, atualmente foi classificado como o desastre mais caro e mortal do ano, com 42 mortes e US$ 14 bilhões em danos.