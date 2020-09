Tempo segue sem mudanças e combo de calor e secura são esperados para o sábado

A meteorologia indica que não haverá mudanças no tempo ao longo do fim de semana. Céu aberto com poucas nuvens, predomínio de sol, elevadas temperaturas e nada de chuva, são as condições esperadas para este sábado (12) em Mato Grosso do Sul.

Os índices de umidade relativa do ar poderão ficar abaixo dos 12% no Estado, quando o ideal é que ela varie entre 50% a 80%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa queda expressiva na umidade promove o ressecamento das vias aéreas e provoca o aparecimento de problemas respiratórios. O cenário acende o alerta para cuidados com a saúde que vão desde aumentar a ingestão de líquidos, buscar uma alimentação saudável, manter ambientes livres para a circulação de ar, utilizar umidificador, evitar aglomerações, evitar carpetes ou cortinas que acumulem poeiras, lavar narinas e olhos com soro fisiológico, e evitar exercícios físicos durante a tarde.

Novamente será registrada uma grande amplitude térmica no Estado. A mínima será de 19°C e a máxima pode chegar aos 41°C. Confira como será o tempo em algumas cidades do Estado conforme estimativa do Climatempo.

Campo Grande - 24°C e 39°C

Dourados - 23°C e 39°C

Corumbá – 23°C e 41°C

Três Lagoas – 26°C e 40°C

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro