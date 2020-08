Tempo: pancadas de chuva na região sul e calor de até 40°C no norte do Estado

O clima continua mudando em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (13). Haverá aumento de nuvens o que deixará o céu parcialmente nublado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima possibilidade para pancadas de chuvas isoladas na região sul do Estado.

A umidade do ar terá variação de 75% a 20%, considerado estado de alerta a saúde. Para aliviar o desconforto beba bastante água, umidifique os ambientes e evite aglomerações.

O calor aumenta neste dia, e a mínima pode ser de 19°C e a máxima pode chegar aos 40°C. Na Capital a variação está estimada em 23°C a 35°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro