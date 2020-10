Tempo no MS muda a partir do dia 12 de outubro; pancadas de chuva e trovoadas estão previstas

A chuva acontecerá em momentos distintos e em diferentes regiões do MS - (Foto: Imagem Ilustrativa)

Entre os dias 12 e 16 de outubro, Mato Grosso do Sul deve sofrer algumas instabilidades no tempo. Com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento, os fenômenos estão previstos para acontecer a partir da região sul do Estado. A onda de calor atual poderá ser ligeiramente amenizada, com melhora na umidade relativa do ar, mas com risco de temporais.

A chuva acontecerá pontualmente, havendo precipitação durante um período em algumas cidades, e noutro, em diferentes municípios. Haverá muitos ventos, o que pode ocasionar na queda de árvores, placas em diversas regiões do MS.

A ocorrência de chuvas proporcionará diminuição da fumaça, poeira e cinzas que assolam o Estado, em virtude das queimadas no Pantanal e região. No entanto, esse cenário será momentâneo, o que não resolverá, por exemplo, todo o problema de incêndios existentes em Corumbá.

O ritmo de altas temperaturas permanecerá até o começo de novembro, sem tréguas.