Tempo mantém condições de calor extremo e baixa umidade do ar nesta segunda-feira

Em Campo Grande a variação será de 25°C a 38°C. - (Foto: Chico Ribeiro)

A semana começa quente em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do tempo e do Clima (Cemtec) indica céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva para esta segunda-feira (31).

Os índices de umidade relativa do ar estarão bastante baixos, especialmente nas regiões pantaneira, central e norte que poderão ter o menores índices do estado. A variação está estimada entre 50% a 15%, considerado estado de alerta à saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O início de semana deve repetir as temperaturas elevadas dos últimos dias. A mínima para hoje está estimada em 18°C e a máxima em 41°C. Em Campo Grande a variação será de 25°C a 38°C. Dia com vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado.

Nos próximos dias o tempo continuará sob influência de um anticiclone a médios níveis, que deixa o tempo seco com as temperaturas muito elevadas. Segundo o Cemtec não há condições de chuva até o dia 13 de setembro.