Tempo fica instável nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Tempo - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

O clima típico do verão continua nesta terça-feira (11). O dia começa com sol e poucas nuvens. Haverá aumento de nebulosidade a partir da tarde, podendo provocar pancadas de chuva forte no Estado, especialmente nos setores sudoeste e leste do Estado.

Há alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas de até 50 milímetros e ventos de até 60 km/h.

Os índices de umidade do ar podem variar entre 80% a 30%. As temperaturas poderão registrar mínima de 22°C e máxima de 36°C ao longo do dia.

Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para Campo Grande e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Campo Grande: Pancadas de chuva à tarde | 24°C a 33°C

Dourados: Pancadas de chuva à tarde| 23°C a 34°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva à tarde | 23°C a 35°C

Corumbá: Pancadas de à tarde chuva | 25°C a 36°C