Tempo aberto se mantém nesta quarta-feira; chuvas retornam em dezembro

Tempo Firme - (Foto: Arquivo/Subcom)

O sol brilha forte, as temperaturas seguem elevadas com a umidade do ar continua baixa nesta quarta-feira (25). Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o céu estará claro a parcialmente nublado, e não há possibilidade de chuva.

Vento fraco em todas as regiões. Enquanto a umidade relativa do ar varia entre 70% a 35%, considerado estado de observação à saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nestas condições é necessário ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar aglomerações, redobrar atenção com crianças e idosos.

No Estado as temperaturas podem registrar mínima de 20°C e máxima de 39°C. Na Capital o dia será parcialmente nublado e essa variação será de 22°C a 34°C.

Como ficará o tempo na próxima quinzena?

Tendência para as próximas duas semanas indica que até o dia 2 de dezembro não chove em Mato Grosso do Sul. Pancadas isoladas de chuvas podem ocorrer no setor centro-leste do Estado com acumulado de 5 milímetros. O período será de sol, calor e baixa umidade do ar.

A partir do dia 2 as chuvas retornam ao Estado mantendo essas condições ao longo dos dez primeiros dias do mês. Nesse período as chuvas serão generalizadas e com acumulado máximo de até 40 milímetros em todo o Estado. Chuvas mais significativas e volumosas poderão ocorrer entre os dias 8 e 10 no setor centro-sul.