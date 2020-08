Temperatura terá gradativa elevação ao longo da semana

Tempo firme e temperaturas em elevação gradativa são esperados para esta semana em Mato Grosso do Sul. As noites e manhãs ficam frias e o calor chega no período da tarde. Para esta segunda-feira (24) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões, e não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar seguirá elevada em grande parte do Estado, exceto nos setores norte e nordeste onde o tempo estará seco com umidade do ar em estado de atenção a saúde. De modo geral a variação no Estado está estimada entre 95% a 30%.

Neste dia as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 12°C a 36°C. Na Capital o sol aparece entre poucas nuvens, e as temperaturas podem variar entre 16°C a 32°C neste início de semana.

Estimativa do Cemtec indica que o frio se despede de vez na quarta-feira (26), quando as temperaturas voltam a ficar elevadas no Estado, mantendo o tempo firme com céu claro a parcialmente nublado. Nesse período também haverá intensificação da massa de ar seco sobre Mato Grosso do Sul e não há expectativa de chuva ao menos até o dia 6 de setembro.

Mireli Obando, Subcom (Com informações do Cemtec)

Foto: Chico Ribeiro