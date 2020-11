Temperatura em Campo Grande chega a 21° C com forte chuva

A chuva veio acompanhada de muito vento que derrubou várias árvores - (Foto: Denilson Secreta)

Vários bairros de Campo Grande foram foram atingidos nesta tarde (17) pela chuva e temporal que derrubou diversas árvores na Capital. Conforme informações do meteorologista Natálio Abrão, a forte chuva derrubou a temperatura para 21,1° C. Antes da chuva os termômetros estavam marcando até 32° C.

No bairro Santa Luzia as pancadas chegaram a 10,2 mm. No Jardim Panamá ventos atingiram 48km/h, com chuva de 5,2 mm. Na Vila Popular o vento chegou a 53km/h.

Conforme o Corpo de Bombeiros de MS, a tempestade derrubou até 13 árvores caíram, danificando postes de energia elétrica, deixando moradores sem luz e atrapalhando as vias.

Temporal - Mato Grosso do Sul está em alerta para chuvas intensas e rajadas de ventos que podem atingir os 100 km/h, conforme alerta emitido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil nesta terça-feira. Estragos podem ser registrados nas regiões Sul-Fronteira, Sul, Centro e Leste.

Municípios dessas regiões podem registrar chuvas de até 60 mm/h. Com base na previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Defesa Civil avisa que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já cidades que ficam no Pantanal, Norte e Bolsão de Mato Grosso do Sul devem ser rotas de chuvas de até 30 mm/h com ventos de até 60 km/h. Nessas localidades há riscos de queda de galhos de árvores e alagamentos.