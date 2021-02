Tem vergonha? ACICG abre as inscrições para curso de oratória de cinco dias

Para quem sente vergonha de falar em público, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) abriu inscrições para o curso de oratória "A arte de se expressar bem para qualquer público" - (Foto: Divulgação)

Para quem sente vergonha de falar em público, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) abriu inscrições para o curso de oratória "A arte de se expressar bem para qualquer público". O curso vai acontecer entre 5 a 9 de abril, e é recomendado a profissionais de diversas áreas de atuação, que precisam desenvolver e aprimorar a arte de se comunicar para obterem êxito em suas atividades, o curso vai ensinar técnicas infalíveis, por meio de aulas teóricas e práticas.



Durante o curso, os participantes estudarão os seguintes tópicos: Os cincos elementos-chave que dominam a arte de falar em público; eliminação dos vícios de linguagem; desenvolvimento de discursos e apresentações acadêmicas e profissionais; melhoramento de expressões verbais e corporais; projeção de uma imagem confiante e simpática; e ativação de relacionamentos pela comunicação.



Quem ministrará o curso é Gerson Jacques, publicitário, escritor, relações públicas, coach, e um apaixonado por comunicação e desenvolvimento humano, temas que têm sido parte de sua vida profissional, pessoal e acadêmica. É professor de Oratória e Comunicação, possui especialização em Gestão Organizacional pela Utah State University/USA e atua também como palestrante de temas voltados ao comportamento humano e organizacional. Além disso, é empresário da Silance Lançamentos Digitais e sócio-proprietário da Agência KPI e da Silper Desenvolvimento Humano e Profissional.



"Planejamos o curso de modo que o participante consiga desenvolver a clareza e a credibilidade em sua fala. Devido à pandemia, as vagas estão reduzidas e a capacitação presencial seguirá todos os protocolos de biossegurança. Os participantes aprenderão a organizar as ideias e apresentá-las com naturalidade, além de entender como ganhar mais confiança para falar em público e criar conexão com quem os assiste", explicou o gestor da Escola de Varejo da ACICG, Moacir Pereira Júnior.

