Taxa de contágio volta a subir no MS, e chega a 1.03 - ( Foto: Governo do Estado MS )

O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira, dia 30, através da página do Facebook do Governo do Estado, trouxe a confirmação de 698 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 99.061. Uma média móvel de 870 casos ao dia. Foi registrado também um aumento na taxa de contágio em 1,03, ou seja, para cada 100 contaminados, outros 103 podem contrair a doença.

Na live desta segunda-feira, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel reafirmou o compromisso do Governo o Estado com o combate ao coronavírus. Segundo ele todas as medidas necessárias para conter o vírus estão sendo tomadas, e ressaltou que ao recomendar que a população evite as aglomerações a administração estadual está pensando no coletivo e garantindo o direito do cidadão sul-mato-grossense de ser atendido pela assistência hospitalar, que já beira o 100% de ocupação.

Já o Secretário de Saúde, Geraldo Resende reforçou que estamos vivendo um período crítico da doença, com uma reprodução na última semana, do pico vivido no mês de agosto. Segundo ele a média móvel aumentou três vezes o registrado na última semana.

Dos 99.061 casos confirmados, 86.796 estão sem sintomas e já estão recuperados, 10.046 estão em isolamento domiciliar, e 450 estão internados. Geraldo Resende afirmou que o governo trabalha para aumentar os leitos de internação. Mais 20 leitos devem ser ativados no Hospital Regional e outros 20 no Hospital do Pênfigo.

Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 517, Dourados com 40, Naviraí 24 e Costa Rica com 23 novos casos.

Com três novos óbitos confirmados, totalizamos 1.769 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Os óbitos são de Campo Grande, Dourados e Miranda.

Você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.