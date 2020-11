Taxa de contágio volta a subir no MS, e chega a 0,99

Taxa de contágio volta a subir no MS - ( Foto: Estadão )

A Secretaria Estadual de Saúde, divulgou através do boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 27, a confirmação de 528 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 95.721. Uma média móvel de 708 casos ao dia.

A taxa de contágio está em 0.99, o que quer dizer que para cada 100 novos casos, outros 99 podem ser contaminados. Um dado alarmante que levou o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende, a fazer um apelo aos prefeitos, para que tomem as medidas restritivas necessárias para conter o vírus.

Dos 95.721 casos confirmados, 84.985 estão sem sintomas e já estão recuperados, 8.982 estão ativos, e destes 406 estão internados. Geraldo Resende ressaltou que esse número de pacientes internados dobrou em um prazo de sete dias.

Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 245, Naviraí com 44, Amambai com 27 e Corumbá com 26 novos casos.

Quanto ao percentual de leitos ocupados, uma das grandes preocupações das autoridades em saúde, a macrorregião de Campo Grande já tem 92% dos leitos ocupados, de Dourados 51%, Três Lagoas 46% e Corumbá com 50% de ocupação.

Com seis novos óbitos confirmados, totalizamos 1.754 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Os óbitos são três de Campo Grande. Ivinhema, Mundo Novo e Paranaíba registraram um óbito cada.

Você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.