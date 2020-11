Taxa de contágio volta a subir em Mato Grosso do Sul

O boletim epidemiológico online, transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde, via facebook do Governo do Estado, nesta segunda-feira, dia 09 de novembro, trouxe a confirmação de 196 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 85.126, uma média móvel de 320 casos por dia.

Com 2.289 casos sem encerramento, o secretário de estado de Saúde Geraldo Resende voltou a pedir que os municípios finalizem esses casos, pois segundo ele só assim será possível ter uma noção real da situação da doença no estado.

A taxa de contágio voltou a subir para 0,94, ou seja, para cada 100 casos confirmados outros 94 podem ser contaminados. Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 124, Dourados 15, Corumbá com 13, Amambai, Aquidauana e Chapadão do Sul com 05 novos casos cada.

Dos 85.126 casos confirmados, 80.100 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.392 estão em isolamento domiciliar, e 217 estão internados.

O número de óbitos desde o início da pandemia se mantém em 1.634 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação